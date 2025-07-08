İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Bayburt Valisi ve protokolü 81 ilin katılımı ile Hayvanları Koruma Kanunu görüşüldü.
Vali Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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