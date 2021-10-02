Üye Girişi
Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

02.10.2021 10:24
Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'nde, tarihi bina restore edilerek sağlık merkezine dönüştürüldü.

Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'nde, tarihi bina restore edilerek sağlık merkezine dönüştürüldü.

Helvacı'da mahalle tarihine tanıklık eden, anıları yaşatan ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası mahalleye sağlık hizmeti vermek için Aliağa Belediyesi tarafından restore edildi. Tarihi Helvacı Kent Meydanı projesi kapsamında yer alan 4 Nolu Helvacı Aile Sağlığı Merkezi gerçekleştirilen programla hizmete girdi.

Programa İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali Emre Çetinkol, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Helvacı Meydanı'mızı tarihi görünüme uygun hale getirdik"

Programda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Helvacı sağlık ocağımız mahalle merkezimizin biraz dışında kalmaktaydı. Fiziksel koşulları da çok uygun değildi. İlçe sağlık müdürlüğümüzle birlikte koordineli olarak açılışını yaptığımız bina, önceden eski belediye hizmet binamızdı. Binayı restore ettikten sonra kullanım alanlarını büyütüp fiziksel koşullarını uygun hale getirdik. Tarihi bir görünüm kazanan binayı ilçe sağlık müdürlüğümüze, il müdürlüğümüze tahsisini gerçekleştirdik. Bina tarihi bir görünüm kazanınca, Helvacı Meydanımızı da tarihi görünüme uygun hale getirmek istedik. Bu kapsamda meydan düzenlememizi yaptık. Meydan düzenlemesinde Helvacımıza simge olacağını düşündüğümüz bir saat kulesi inşa ettik" dedi.

Helvacı'ya doğalgaz müjdesi

Helvacı'ya doğalgaz müjdesi de veren Başkan Serkan Acar, "İzmir Gazla görüşmelerimizi yaptık. İzmir Gaz projelerini hazırladı. İnşallah en yakın zamanda Helvacımızı doğalgaza kavuşturmak istiyoruz. Aynı zaman sosyal yaşamı zenginleştirmek için Helvacı'ya kapsamlı bir mesire alanı kazandıracağız" dedi.

Projenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Aile sağlık merkezleri, bakanlığımızın son yıllarda önemli hizmetlerinden birisi oldu. Pandeminin son sürecinde, özellikle öz verili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aliağa'daki hizmetlerin İzmir'e örnek olduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin "Meydana geldiğimde binayı ve saat kulesini gördüğümde imrendim. Helvacıya çok yakışmış. Böyle hizmetlerin bütün İzmir'e örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Ali Emre Çetinkol ise, "İzmir'de ve tüm Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetleri çok önem verdiğimiz bir konu. Vatandaşımızın en iyi hizmete her noktadan ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz. Böyle bir hizmeti bize kazandıran sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan dua sonrası sağlık merkezini, tarihi meydanı ve saat kulesini gezen heyet daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Helvacı'da mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Saat kulesi, mahallenin simgesi oldu

Tarihi Helvacı Kent Meydanı Projesi içinde yer alan, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan saat kulesi çeşmeleriyle meydanda önemli bir işlevi yerine getiriyor. Tarihi motiflerle bezenmiş, 10 metre yüksekliğe sahip 3 çeşmeli saat kulesi şimdiden Helvacı Meydanı'nın simgesi olurken, gece aydınlatmalarıyla da mahalleye ayrı bir hava katıyor.

Tarih ve yeşil doku bir araya geldi

Toplam 3 Bin 550 metrekare alana sahip Helvacı Tarihi Kent Meydanı'nda mevcut ağaçlar korunarak meydana ek olarak 580 metrekarelik yeni yeşil alan daha kazandırdı. Çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştiren meydanda 27 araçlık otopark bulunuyor. Atatürk Anıtı, meydana hakim bir noktada görkemli bir şekilde yer alıyor. Doğal ve tarihi dokusuyla ön plana çıkacak meydan, peyzajının yanı sıra saat kulesi, çeşmeleri, modern oturma ve dinlenme alanlarıyla da Helvacı'ya şimdiden önemli bir değer katıyor. - İZMİR

Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Serkan Acar, Hisarcık, Aliağa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı 09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi 09:43 Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor 09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı 07:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Son Dakika Haberleri
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
10:11 Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:56 Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı         
10:17
Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı         
10:12
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor         
00:49
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular         
14:01
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement