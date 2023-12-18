 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hendek'te 47 yıldır saat tamirciliği yapan tek kişi - Son Dakika
Üye Girişi

Hendek'te 47 yıldır saat tamirciliği yapan tek kişi

Hendek ilçesinde yaşayan Osman Mürşit Özgel, 13 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini 47 yıldır sürdürüyor. İlçede tek saat tamircisi olan Özgel, çırak yetişmemesinden dolayı mesleğini son durak olarak görüyor.

Hendek\'te 47 yıldır saat tamirciliği yapan tek kişi
18.12.2023 - 10:41,
Abone Ol

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Osman Mürşit Özgel, 13 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini 47 yıldır sürdürüyor. Mesleğe ilk başladığında 10 kişinin bu işi yaptığını, şimdilerde ise ilçenin tek saat tamircisi olduğunu belirten Özgel, "Benden sonra insanlar saatlerine pil taktırmak için çevre ilçelere gidecek" dedi.

Alpaslan Türkeş Caddesi'nde dükkanı bulunan 62 yaşındaki Osman Mürşit Özgel, babasından 13 yaşında öğrendiği saat tamirciliğini ilçede 47 yıldan beri sürdürüyor. 30 metrekare dükkanda hem tamircilik hem de ticaretini yaptığı mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren Özgel, çırak yetişmemesinden dolayı kendisini son durak olarak görüyor. Mesleğe ilk başladığında ilçede 7 kişinin dükkanda, 3 kişinin ise evlerinde saat tamirciliği yaptığını belirten Özgel, şimdilerde sadece kendisinin bu işi yaptığını söyledi.

"İşimi zevkle yapıyorum"

İşini büyük bir aşkla yaptığını belirten Osman Mürşit Özgel, "13-14 yaşından beri babamdan edindiğim mesleği yaklaşık 47 yıldan beri yapıyorum. Yüksekokul okumama rağmen bu işi yapıyorum. İşimi zevk alarak yapıyorum. Zaten zevk almasaydım yapmazdım ve Allah sağlık verdiği sürece de yapmaya devam edeceğim" dedi.

Saate olan talebin hiçbir zaman azalmayacağını ifade eden Özgel, "Saati takı gibi kullanan insanlar var. Bazı insanlar koluna hiç saat takmaz. Bazıları ise 10-20 tane alır, her gün farklı takar. Hatta her yeni modelde saat alan müşterilerimiz var" diye konuştu.

"Bir tek ben kaldım"

Mesleğinde artık çırak yetişmediğini de ifade eden Osman Mürşit Özgel, "Benim yetiştirdiğim bir arkadaşım 50 yaşında vefat etti ve o rahmetli olduktan sonra bu ilçede bir tek ben kaldım. Ben işe başladığım zaman 7 kişi dükkanında, 3 kişi de evde tamir yapıyordu. Şimdi bir tek ben kaldım. Benden sonra da insanlar saatlerine pil taktırmak için çevre ilçelere gidecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hendek'te 47 yıldır saat tamirciliği yapan tek kişi - Son Dakika


12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...

Son Dakika
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hendek'te 47 yıldır saat tamirciliği yapan tek kişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement