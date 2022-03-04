Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor

04.03.2022 00:57
Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde esnaf Niyazi Dönmez'in kendisine hediye edilen Hint horozu ile arasındaki dostluk görenlerin içini ısıtıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde esnaf Niyazi Dönmez'in kendisine hediye edilen Hint horozu ile arasındaki dostluk görenlerin içini ısıtıyor. Dönmez, her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor.

İlçe merkezinde esnaflık yapan 49 yaşındaki Niyazi Dönmez'e arkadaşının hediye ettiği Hint horozu yanından ayrılmıyor. Elleriyle beslediği horozla arasında başlayan dostluğun kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Dönmez, bazı vatandaşların omzunda gördüğü horozuna çok şaşırdıklarını kaydetti. Horozla beraber resim çektirmek isteyen, sevmek isteyen insanların taleplerinden çok memnum kaldığını ifade eden Niyazi Dönmez, "Ulus ilçemizden bir köye servise gitmiştim. Orada Hint horozlarını görünce servise gittiğimiz kişi iki tane yavru Hint horozu hediye etti. Bunlara bakıyordum ve zamanla büyüdüler. Kedilerin getirdiği kemirgeni yiyen horozun bir tanesi telef oldu. Bu da zamanla bana alıştı ve ellerimle besliyordum. Benden ayrılmaz oldu. Bir süre sonra evden aşağıya iner inmez yanıma gelirdi ve omzuma aldım. Ondan sonra alıştı ve şimdi omzumdan inmiyor. Çok arkadaşım horozu satmam için yüksek paralar verdiler ama vermedim. Eş dost herkes bunu seviyor. Benim için maddiden çok manevi değeri var. Bana terapi gibi geliyor" dedi. - BARTIN

YORUMLAR
500
Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti Elleriyle beslediği Hint horozu omzundan inmiyor... Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor Elleriyle beslediği Hint horozu omzundan inmiyor... Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor

DOST Partisi, Hisarcık, Bartın, Ulus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement