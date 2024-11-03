Hereke İpek Halısı Dokuma Atölyesi Öğrencilerden İlgi Gördü

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Moda Akademisi'nde düzenlenen Hereke ipek halısı dokuma atölyesi ilgi gördü. Öğrenciler mini tezgahlarda halı dokuma tekniklerini öğrenerek geleneksel sanatla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Moda Akademisi'nde Hereke ipek halısı dokuma atölyesi düzenlendi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de etkinlikte yer aldı. Mini halı dokuma tezgahlarında gerçekleştirilen uygulamada öğrencilere Hereke ipek halısının dokunmasında kullanılan materyaller, minyatür tezgahlarda uygulama, halı dokuma başlangıç tezgahları, görsel döküm teknikleri, atkı tekniği, halı dokumayı bitirme tekniği uygulaması alanlarında bilgiler verilerek çalışmalar yapıldı.

Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, atölyeleri gezerek eğitmenlerden bilgi aldı.

"Alanı hayranlıkla gezdik"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat, yapılan çalışmayla ilgili, "Bugün dokumayla ilgili Moda Akademisinde öğrencilerimizle birlikte düzenlenen uygulamaya katıldık. Alanı hayranlıkla gezdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir sanat çalışması yapmış. Burada verilen eğitimlerle dünya modasını takip edebilir, bu alanda uygulama yapabilirsiniz. Fiziki ortam üniversitelere oranla daha iyi ve donanımlı. Burası uygulamalı bir alan, bizim alanımız daha sınırlı. Burada bulunan donanımlı hocalar, donanımlı atölyeler ve uygulamalar her moda tutkunu vatandaşın ilgisini çekiyor. Bizlerde üniversite öğretim görevlileri olarak öğrencilerimize burayı ziyaret etmeleri ve eğitim almaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz" dedi. - KOCAELİ