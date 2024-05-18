Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı
SİİRT - Siirt İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yaşanan heyelanların ardından kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.
Siirt Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek, yolların tekrardan ulaşıma açılması sağlandı. Eruh Cintepe, yayla yolu, Pervari Keskin Karşıkaya, Şirvan Dişlinar köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek ulaşıma açılırken, Eruh Kavakgolü sulama kanalı çalışmasının bitme aşamasına geldiği belirtildi.
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