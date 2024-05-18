Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika
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Yerel

Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, Siirt'in Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde meydana gelen heyelanların ardından kapanan köy yollarını temizleyerek ulaşıma açtı. Ayrıca, Eruh Kavakgolü sulama kanalı çalışması da sona yaklaştı.

18.05.2024 21:40
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Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

SİİRT - Siirt İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yaşanan heyelanların ardından kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Siirt Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek, yolların tekrardan ulaşıma açılması sağlandı. Eruh Cintepe, yayla yolu, Pervari Keskin Karşıkaya, Şirvan Dişlinar köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek ulaşıma açılırken, Eruh Kavakgolü sulama kanalı çalışmasının bitme aşamasına geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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