HG Hastanesi\'nde İftar Buluşması

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren HG Hospital'da görev yapan sağlık çalışanları, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Hastane yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda doktorlar, hemşireler, sağlık personeli ve idari çalışanlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Programa hastanenin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler de katıldı.

Programda konuşan Başhekim Uzman Dr. Levent Temel, 1 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe hizmet veren bir kurum olarak insan hayatına dokunmanın büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu söyledi. Temel, kurumun kuruluş hikayesine değinerek, "Bir adam var; adı Halil Yurt. Onun büyük bir hayali vardı. Bu hayal, yerelden başlayıp evrenselliğe uzanan bir yolculuktu. Biz de bu hayalin peşinden giderek sağlık alanında, hastalıktan sağlığa uzanan bir köprü kurmayı hedefledik" dedi.

Kuruluş sürecinde yaklaşık 300-500 kişiyle yola çıktıklarını belirten Temel, bugün ise 800 çalışanın görev yaptığı büyük bir sağlık kurumu haline geldiklerini ifade ederek, "Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ta 800 kişiye istihdam sağlayan bir grup olmak bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır" diye konuştu.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy ise Ramazan ayı ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Ramazan ayında, aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bizlerle birlikte olan değerli meslektaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsoy, kurumun ortaya çıkmasının arkasında yaklaşık 5 yıllık bir emek ve hazırlık sürecinin bulunduğunu belirterek, hastanenin sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgeye hizmet veren önemli bir sağlık merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Program, sağlık çalışanlarının sohbet ederek Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini paylaşmasıyla sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ