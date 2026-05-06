Hıdırellez Coşkusu Iğdır'da

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)-Iğdır Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuya sahne oldu. Baharın gelişini simgeleyen şenlikte vatandaşlar müzikler, oyunlar ve çeşitli etkinlikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Program kapsamında vatandaşlar dileklerini kartlara yazarak gül fidelerinin dibine gömdü. Çocuklara kına yakılması ve dilek bilekliği bağlanması gibi geleneksel ritüeller de gerçekleştirildi.

Şenliğe, Iğdır Valisi Mehmet Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Jandarma Komutanı Zafer Özen, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar el ele halay çekerek "Hoş gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" adlı halk oyunuyla farklı yöresel folklor oyunları oynadı.

Birbirinden güzel şarkı ve türkülerin seslendirildiği programda, Hıdırellez'in Türk dünyası ve insanlık için kutlu olması dilekleri dile getirildi. Katılımcılar, Hıdırellez'in kültürel mirasımızın önemli bir parçası olduğunu Hıdırellez'in geleneklerimiz arasında olduğuna vurgu yaparak niyetler ettiklerini, Hıdırellez'in Türk dünyasına ve insanlığa kutlu olması dileğinde bulundular.