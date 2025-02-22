Hınıs\'ta 4.3 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Jandarma Ekipleri Yardıma Koştu

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası jandarma ekipleri yardım çağrısı yapan vatandaşların imdadına koştu.

Erzurum ili Hınıs ilçesinde 21.02.2025 günü meydana gelen ve merkez üssü Mollakulaç Mahallesi olan 4.3 şiddetindeki depremde evi hasar alan ve kalacak yeri olmayan Kızmusa Mahallesi'nden bir şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak barınma talebinde bulundu. Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önce Hınıs Belediye Başkanlığından iş makinesi talep edilerek kapalı olan köy yolu açtırıldı ve yardım isteyen aileye ulaşıldı. Yardım talebinde bulunan vatandaş ve ailesi ikametgahından alınarak Hınıs Belediye Başkanlığı Misafirhanesine yerleştirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM