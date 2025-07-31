Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar\'a Veda Töreni

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, yurt dışında sürdüreceği dil eğitimi nedeniyle Hisarcık'a veda etti.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar için Hükümet Konağında düzenlenen veda programına, protokol üyeleri, daire amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Bahar, "24 Mayıs 2024 tarihinde büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla başladığım Hisarcık Kaymakamlığı görevime, yurt dışında sürdüreceğim dil eğitimi nedeniyle veda ediyorum. Görev sürem boyunca Hisarcık'ın samimi insanlarıyla birlikte çalışmak, ilçemizin gelişimi için elbirliğiyle adım atmak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Kısa sayılabilecek bu süre zarfında sizlerin desteğiyle birçok projeye imza attık. Vatandaşlarımızın dertleriyle hemhal olmaya çalıştık. Sevinçlerini paylaştık, acılarını hafifletmeye gayret ettik. Görevimi yerine getirirken en büyük güvencem, değerli mesai arkadaşlarımın özverili çalışmaları, muhtarlarımızın halkla kurduğu güçlü bağ, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın katkısı ve kıymetli Belediye Başkanımızla yürüttüğümüz iş birliği oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcılarla tek tek vedalaşan Bahar, ilçeden ayrıldı. - KÜTAHYA