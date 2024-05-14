Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu

Geniş Video İzle

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı Kamu Spotu büyük ilgi görüyor. Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çeken öğretmenler, farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladılar. Okul müdürü de öğretmenlere teşekkür ederek, toplumun engelli bireylere yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu

KÜTAHYA - Hisarcık Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı Kamu Spotu büyük ilgi görüyor.

Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin Engelliler Haftası dolayısıyla kendi imkanlarıyla kendilerini engellilerin yerine koyarak hazırladıkları Kamu Spotu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çeken Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, "10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapacağımız etkinlikleri gözden geçirirken dijital içeriklerin çocuklara ve yetişkinlere daha çabuk ulaştığını fark ettik. Bu konuyu okul idaresiyle görüşerek öğretmen arkadaşlarla birlikte kamu spotu yapmaya karara verdik. Daha sonra neler yapabileceğimizi tartıştık ve bir kamu spotu taslağı oluşturduk. Taslağı sadece öğretmen arkadaşların desteğiyle, çalışmasıyla hayata geçirdik. Umarım çekmiş olduğumuz kamu spotu amacına ulaşır. İnsanlar farkındalık edinirler, engellilere engel olmaktan vaz geçerler. Toplumumuz engelli bireyleri kabul eder ve onları bağrına basar. Engelli bireyler toplumumuzun parçasıdır, onları kabul etmeli, onları fark etmeli ve empati yapmalıyız" dedi.

Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına öğretmen arkadaşlarıyla beraber kamu spotu oluşturduklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, " Hazırladığımız video da öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar. Gönüllü olarak katılım sağladılar. Özellikle Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer ve diğer bütün öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım toplum olarak almamız gereken mesajı alırız. Engelli bireylerimize engel olmayıp, onlara yardımcı oluruz, onların halinden anlayıp, onlara daha anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Hisarcık, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement