Hizan\'da Kuru Ot Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Hizan'da kuru ot yangını büyümeden söndürüldü

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Hizan merkezde boş bir alanda çıkan kuru ot yangını için itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen Hizan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.