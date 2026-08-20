Hobiyle Başlayan Tavuk Çiftliği - Son Dakika
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Hobiyle Başlayan Tavuk Çiftliği

Hobiyle Başlayan Tavuk Çiftliği
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Fazlı Arısoy, 10 tavukla başladığı üretimde sayı 100'e ulaştı, siparişlere yetişemiyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki dükkanını kapatarak Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi amacıyla aldığı 10 tavukla başladığı yumurta üretiminde tavuk sayısını 100'e çıkarttı. Arısoy, siparişlere yetişemiyor.

Şehir hayatını geride bırakıp Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi olarak 10 tavukla yumurta üretimine başladı. Komşuların ve çevredeki vatandaşların yoğun talebi üzerine tavuk sayısını kısa sürede 100'e çıkartan girişimci, yumurtaların tanesini 10 liradan satışa sunuyor. Arısoy, yabani hayvanların girmesini önlemek amacıyla 3 dönümlük bahçesinin etrafını da çitlerle çevirdi. Arısoy, günlük ortalama 40 civarında yumurta elde edilen kümeste tavukların bakımını sürdürüyor.

"Hobi amaçlı başladık, komşuların talebi üzerine 100 tavuk yaptık"

Hayvanları seven kişilerin bu işi yapabileceğini belirten Fazlı Arısoy, "Şehirde iş yerimi kapattım. Emekli olamadım. Köyümüze gelip 10 tavuk aldık. Hobi amaçlı başladık ama komşuların yoğun talebi üzerine tavuklarımızı önce 50 yaptık, şu anda ise 100 tane tavuğumuz var. Tavuklarım daha yeni, küçük aldık bunları. Şu anda yüzde 50 verim alıyoruz. Komşularımıza veriyoruz şimdilik. Hayvanları seven herkes yapabilir. Kışın buraya 1 metreye yakın kar yağıyor. Kümesimizi ona göre muhafazalı yaptık. Önüne bir sundurma yapacağız, tavuklarımız dışarıda gezinebilecek. Aydınlık olursa ve bakımını iyi yaparsan verim oranı düşmüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hobiyle Başlayan Tavuk Çiftliği - Son Dakika

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