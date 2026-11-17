Erzincan'da açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, Erzincan Huzurevi'nin boya, bakım ve tadilat çalışmalarına katkı sağladı.

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki iş birliği ve ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, huzurevinin iç ve dış mekanlarında boya, bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Topluma yeniden kazandırma ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte görev alan hükümlü ve yükümlüler, huzurevinin yaşam alanlarının iyileştirilmesi için çalıştı.

Yapılan çalışmalarla huzurevindeki yaşam alanlarının daha temiz, ferah ve konforlu hale getirilmesi sağlanırken, burada kalan yaşlıların daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine katkı sunuldu.

Çalışmanın, hükümlü ve yükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi ve topluma yeniden kazandırılmaları açısından önem taşıdığı belirtildi.