Hürmetçi Sazlığı'nda yasa dışı av malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Hürmetçi Sazlığı'nda yasa dışı av malzemeleri ele geçirildi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine yapılan çalışmalarda av esnasında kullanılan yasa dışı av malzemeleri ve canlı mühreler ele geçirildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine yapılan çalışmalarda av esnasında kullanılan yasa dışı av malzemeleri ve canlı mühreler ele geçirildi. Vatandaşlar tarafından Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen av koruma ekipleri, sahaya gittiklerinde terk edilmiş vaziyette bulunan 5 adet kafes, şahin avlamakta kullanılan ip tuzakları, 1 adet gözleri bağlı atmaca, 5 adet güvercin ve 1 adet ölü serçe buldu. Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken, canlı mühre olarak kullanılan güvercinler ve atmaca kuşu veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra doğaya salındı. - KAYSERİ

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