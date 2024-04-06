Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi Elazığ'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi Elazığ'da ziyarete açıldı

Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerifi Elazığ\'da ziyarete açıldı

Elazığ'ın İzzetpaşa Camii'nde, Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdi.

06.04.2024 07:31  Güncelleme: 07:35
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Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Elazığ'ın İzzetpaşa Camii'nde ziyarete açıldı. Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdi.

Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, İzzetpaşa Camii'nde ziyarete açıldı. Her yıl Ramazan ayında farklı bir camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi vardı. Sabah ezanının okunması ile başlayan program, mukabele halkaları oluşturularak okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat ve sohbet programı gerçekleştirildi. Daha sonra, cami din görevlileri nezaketinde namazın ardından sandukanın içinde 40 katlı örtüyle sarılı cam fanustaki kutsal emaneti görmeye gelenler camide uzun kuyruklar oluşturdu.

Duygularını anlatan cami cemaatinden Mubahat Kardaş, "Cenabı Allah, tekrarını nasip etsin. Allah, bize lütfettiği bu güzel Ramazan ayını İslam alemine, ümmeti Muhammed'e, ülkemize yararlı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Allah, bizi daime bugünlere eriştirsin. Sakal-ı Şerifi görünce duygulanmamak elden değil. Koca iki cihan serverinin Sakal-ı Şerifini ziyaret ettik ve duygulandık. Allah, herkese böyle güzel günler nasip etsin" dedi.

Sakal-ı Şerifi ziyaret etmeye gelen vatandaşlardan Hüseyin Dik ise " Allah, herkese nasip etsin. Böyle güzel bir şey yok. İnsan, duygularını ifade edecek bir şey bulamıyor. Namaz bitene kadar Sakal-ı Şerifi göreceğiz diye tir tir titriyorduk. Çok sevinçliyiz çok da mutluyuz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi Elazığ'da ziyarete açıldı - Son Dakika

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