İbradı Haber gazetesi sahibi Yusuf Doğaroğlu, 63 yaşında hastalığa yenik düştü - Son Dakika
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İbradı Haber gazetesi sahibi Yusuf Doğaroğlu, 63 yaşında hastalığa yenik düştü

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İbradı Haber gazetesi sahibi Yusuf Doğaroğlu, 63 yaşında hastalığa yenik düştü
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İbradı Haber gazetesi sahibi Yusuf Doğaroğlu, yakalandığı hastalık sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Bazı ulusal gazete ve haber ajanslarının İbradı temsilciliğini yapan Doğaroğlu'nun cenazesi pazartesi günü öğle namazının ardından İbradı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İbradı Haber gazetesinin sahibi Yusuf Doğaroğlu, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

İbradı Haber gazetesinin sahibi Yusuf Doğaroğlu, yakalandığı hastalık sonucu 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar boyunca bazı ulusal gazete ve haber ajanslarının da İbradı temsilciliğini yapan Doğaroğlu'nun evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Yusuf Doğaroğlu'nun cenazesinin pazartesi günü öğle namazının ardından İbradı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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