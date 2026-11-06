İçişleri Bakanı Çiftçi, cuma sonrası esnafı ziyaret etti, limonlu çayla sohbet etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, cuma sonrası esnafı ziyaret etti, limonlu çayla sohbet etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet edip esnafı ziyaret etti. Bir büfede ikram edilen limonlu çay eşliğinde sohbet ettiklerini belirten Çiftçi, samimi karşılama için teşekkür ederek esnafa bereketli kazanç diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden ve esnafı ziyaret eden Çiftçi, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Bakan Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cuma namazının ardından hemşehrileriyle bir araya gelerek esnaf ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Ziyaret sırasında bir büfede esnafın ikram ettiği limonlu çay eşliğinde sohbet ettiklerini aktaran Çiftçi, vatandaşların samimi karşılamaları ve güler yüzleri için teşekkür etti.

Çiftçi, paylaşımında birlik ve beraberliğin daim olması, esnafın kazancının bereketlenmesi ve milletin huzurunun devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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