Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından İçköy İlkokulu ve İçköy Ortaokulu öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.
Okul bahçesinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Eğitim çalışmasında öğrencilere yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve muhtemel yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye personelini büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, yangın eğitiminin sonunda yangın tüpünü kullanarak pratik yaptı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › İçköy İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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