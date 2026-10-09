Iğdır Bağlar\'da şüpheli valiz fünyeyle kontrollü patlatıldı, içi boş çıktı

Iğdır Bağlar'da şüpheli valiz fünyeyle kontrollü patlatıldı, içi boş çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde çalılar arasında bulunan sahipsiz valiz, polisin bölgeyi geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatmasının ardından bomba imha uzmanınca fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan valiz boş çıktı.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - Iğdır'da güvenlik güçlerince fünye ile kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı.
Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde çalıların arasında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, güvenlik önlemi alarak, olay yerini geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerle şüpheli valize müdahale etti.
Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.
Kaynak: ANKA
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