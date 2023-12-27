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Iğdır'da 200 küçükbaş hayvan yanmakta son anada kurtarıldı - Son Dakika
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Iğdır'da 200 küçükbaş hayvan yanmakta son anada kurtarıldı

Iğdır'da bir evin bahçesinden bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın saman ve otlara sıçrayarak kısa sürede büyürken bahçede bulunan 200 küçükbaş hayvan ise son anda yanmaktan kurtarıldı. Yangın söndürülürken alev alan saman ve otların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

27.12.2023 - 21:41,  Güncelleme: 21:43
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Iğdır'da 200 küçükbaş hayvan yanmakta son anada kurtarıldı

IĞDIR - Iğdır'da bir evin bahçesinden bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın saman ve otlara sıçrayarak kısa sürede büyürken bahçede bulunan 200 küçükbaş hayvan ise son anda yanmaktan kurtarıldı.

Iğdır merkez Alikamerli mahallesinde Murat Koyunuci'ye ait bahçede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçe içinde bulunan saman ve otlara sıçradı. Bahçede çıkan yangını gören mahalleli ve komşular hemen itfaiyeye haber verdi. Bahçe içinde yangın esnasında bulunan ve yangının yavaş yavaş ulaştığı hayvanları gören vatandaşlar ve hayvan sahibi hayvanları yangın yerinden uzaklaştırdı. Vatandaşların dikkati sayesinde 200 hayvan yanmaktan kurtarılırken yangına Iğdır Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken alev alan saman ve otların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Iğdır\'da 200 küçükbaş hayvan yanmakta son anada kurtarıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da 200 küçükbaş hayvan yanmakta son anada kurtarıldı - Son Dakika
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