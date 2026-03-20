Iğdır\'da Bayram Coşkusu

Iğdır'da Ramazan ayının ardından bayram sabahında camilere akın eden vatandaşlar, saat 06.38'de kılınan namazla bayramın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Namaz sonrası birlik, beraberlik ve barış için dualar edildi.

Ramazan ayı boyunca oruçlarını tutan vatandaşlar, bayram sabahında erken saatlerde camilere giderek saf tuttu. Şehir genelindeki camilerde buluşan vatandaşlar, saat 06.38'de kılınan bayram namazıyla birlikte bayramın manevi coşkusunu yaşadı. Namazın ardından yapılan dualarda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu öne çıkarken, dünyada devam eden savaşların sona ermesi için de dua edildi. Namazın ardından vatandaşlar cami avlularında bayramlaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. Bayramın dünyadaki savaşların bitmesine vesile olmasını dilediğini söyleyen Mirze Yeter; "Mükemmel bir Ramazan ayımız geçti. Elhamdülillah, güzel bir şekilde ihya ettik. Teravih namazlarıyla, ibadetlerimizle Rabbimizden af ve mağfiret diledik. Öncelikle bu ayın, bu mübarek ayın ve özellikle bu bayramın vesilesiyle inşallah İslam alemi içerisindeki savaşların bitmesini, barışın gelmesini, insanlığın huzura ve mutluluğa erişmesini arzu ediyoruz. Rabb'im hiçbir topluma savaş, hiçbir topluma sıkıntı göstermesin. Camiler en güzel yerlerimiz. Günlerimiz de bayram gibi güzel olsun inşallah. Biz de geldik, bayram namazımızı kıldık. Şu anda çocuklarımızla birlikte camiye geldik. Şimdi inşallah evimize gideceğiz, çocuklarımızla ve ailemizle bayramlaşacağız. Bu vesileyle bütün aile büyüklerimizi arayacağız. Küskünlüklerimiz olsa da bunları gidereceğiz inşallah" dedi. Somali'den gelerek Iğdır'da üniversite okuyan Anas Selam ise; herkese iyi bayramlar dileyerek arkadaşları ile birlikte bayramı geçireceklerini söyledi. - IĞDIR