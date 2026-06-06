Iğdır'da Ceza İnfaz Personeli Günü coşkuyla kutlandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, görev şehidi infaz koruma memurları dualarla anıldı, personel için çeşitli kutlama programları gerçekleştirildi.

Iğdır'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Halk Kütüphanesi bahçesinde bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan programda Mehmet Çavuş anıtı ziyaret edilerek şehitler için dualar okundu.

Merkez Ulu Cami'de görev şehidi infaz koruma memurları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Ergün, Iğdır Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Uğurlu, Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Müftüsü Zahit Demirel, ceza infaz personeli ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in ardından yapılan dualarla şehit infaz koruma memurları anıldı.