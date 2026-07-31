Iğdır\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da "üst düzey devlet görevlilerini tanıdığını" öne sürerek, vatandaşları "kamu kurumlarında işe yerleştirme" vaadiyleı dolandırdığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "kamuda işe yerleştirme" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen bir şüpheliyi yakaladı.

M.M.G'nin iletişim kurduğu kişilere "devlet bürokrasisinde üst düzey isimleri tanıdığını" ileri sürerek, "kamu kurumlarında işe yerleştirme" vaadinde bulunduğu belirlendi. Bu yöntemle mağdurlardan toplam 1 milyon 800 bin TL aldığı tespit edilen şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.

M.M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.