Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Açıldı

Iğdır'da 4 gündür kapalı olan 75 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

23.02.2025 16:40
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Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

IĞDIR - Iğdır'da 4 gündür etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 75 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır'da 4 gündür yaşanan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolların açılması için Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kapanan 75 köy yolu ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden açıldı.Ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı müdahale için hazır bekletiliyor.

Kaynak: İHA

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