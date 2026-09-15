Iğdır'da mikrodalga fırın patladı, apartmanda çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Iğdır'da mikrodalga fırın patladı, apartmanda çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Iğdır\'da mikrodalga fırın patladı, apartmanda çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
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Iğdır'ın Topçular Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında mikrodalga fırının aşırı ısınarak patlaması sonucu yangın çıktı. Dairede mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince sepetli araçla tahliye edilirken, yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede mikrodalga fırının aşırı ısınarak patlaması sonucu yangın çıktı. Dairede mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince sepetli araçla tahliye edildi.

Topçular Mahallesi Iğdır Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede mikrodalga fırının aşırı ısınarak patlamasının ardından mutfakta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Yoğun duman nedeniyle apartmanda ve çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan kişiler, itfaiye aracının sepetiyle tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı.

Ekiplerin binanın ön ve arka tarafından müdahale ettiği yangın, yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da mikrodalga fırın patladı, apartmanda çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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