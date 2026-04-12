Iğdır'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 6 Yaralı

12.04.2026 11:07
Karakuyu Köyü'ndeki aileler arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Karakuyu Köyü'nde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karakuyu Köyü'nde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların silah kullanmasıyla çatışmaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından ikinci bir çatışma ihtimaline karşı polis ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri Karakuyu Köyü'nde de önlemlerini artırarak köye giriş-çıkışların kontrolüne başladı, tarafların evleri önünde güvenlik tedbirleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bugün ailelerine teslim edilerek jandarma kontrolünde defnedilmesi bekleniyor. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
