Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Koşuyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Koşuyor!

Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

08.04.2025 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Iğdır FK - İstanbulspor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Iğdır FK-İstanbulspor maçı sonrası, teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Gerçekten sahanın içerisinde oyun anlamında inanılmaz bir oyun disiplini, inanılmaz bir oyun coşkusu ve inanılmaz da bir mücadele gücü olan bir takım ortaya çıktı. Bundan önceki maçlarda da zaten bu ortadaydı. Sadece bazen zaman zaman özellikle skor anlamındaki şanssızlıklarımızdan kaynaklı bunları üç puana yansıtamamıştık. Nitekim bu hem oyun olarak güzel bir şekilde doruk noktası oldu diye söyleyebilirim. Şimdi rakibimiz gerçekten bu lig içinde çok net oyun prensipleri, sahanın içerisindeki oyun aksiyonları hem savunma hallerinde hem de hücum hallerinde bence bu ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Çok net oyun kültürleri olan bir kulüp ve bununla beraber de geçmişi çok parlak olan bir kulüp ve biz de buna Yukarıda var olmak adına bu maçı gerçekten bu şekilde düşünmüştük maç önünde. Oyuncu grubunla, onların oyun planlarıyla çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Onların geriden oyun kurarken yapılarını merkezdeki stoperlerindeki yaptığımız baskılar, Oyunun hem ön alanda hem ikinci bölgedeki çok büyük reaksiyon ve çok büyük preslerle onların tamamen oyunun içerisinde varlıklarını çok aza indirdik ve arkada da duracağımız çok kompakt bir yapı bize maçı kazandıracaktı. ve bununla beraber de 3. bölgedeki özellikle ofansif anlamda oyunu bitirme, oyun sonuçlandırma, oyunun içerisinde topa sahip olma çok değerliydi bizim için. ve bunu harika yaptılar. Bütün oyuncu grubumu, bugün oyuna başlayan, sonradan oyuna giren, kadromuzun dışında olan bütün oyuncu grubumu çok tebrik ediyorum. ve bununla beraber gerçekten çok güzel bir enerjisi olan personelimi hepsini çok çok tebrik ediyorum. ve bununla beraber de geldiğim zamandan bu zamana kadar taraftarlarımız giderek artıyor, giderek. Bence daha fazla dolduracaklarına çok inanıyorum bundan sonraki iç sağ maçında. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten enerjileri ve oyuncu grubumu oyunda tutma adına destekleri çok güzel. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Rakibi de kutluyorum. Güzel bir mücadele örneği. Oyunda sadece oyunda kalarak oyunu düşünmeleri çok değerliydi. Onlar da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Mücadelenin bir pozisyonunda dirseğinin üzerine düşen genç oyuncu içinde Çavuş; "Serkan Asan en son öğrendiğim kadarıyla çok şükür ki kolunda bir kırık yok. Çıkmış omuzu. O da geri yerine takılmış. Sadece bağlarıyla ilgili bir kontrol olacak. Bir tane bağında biraz problem ilk kontrolde hissedilmiş şimdi MR çekilecek. Umut ediyorum ki onda da bir şey yoktur ve tekrar aramıza dönecektir." dedi.

Osman Zeki Korkmaz: "Bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

Sahada sakatlanan Serkan Asan'a geçmiş olsun dileyen İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz; "Çok talihsiz pozisyonda gözümüzün önünde hava topuna çıktıktan sonra ters bir şekilde düştü ve sakatlandı. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve sahaya döner. Maça gelince aslında daha kontrollü başladığımız oyunu kontrol ederek başladığımız maçta ayağımızdaki iki topu kaybederek, kornerden önceki pozisyon, kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek yediğimiz iki gol var. Zaten maçın ondan sonraki atmosferi, anlayışı, davranışları, sahadaki davranışları değişti tamamen. Iğdır da çok fazla kendi bölgesini terk etmeden, yarı sahasını terk etmeden oynadı. İkinci yarı, evet top bizdeydi. Golü aradık, golü bulabilecek anlar da yakaladık ama daha fazla oyunu hızlandırmamız gerekiyordu, daha fazla ritim vermemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Son 15 günde belki oynadığımız düşük şiddetli maçlar oyunu itmemizi aşağıya almış olabilir. Bu maçta aslında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini hatırlamış olduk. Şimdi önümüze bakıp bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Hemen evimizde 4 gün sonra Keçiörengücü maçı var. Bu dakikadan itibaren odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbulspor, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Iğdır, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Koşuyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
İşte Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin detayları İşte Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
“Ramazan tebriki“ krizinin diğer aktörüydü Vestel CEO’su görevinden ayrılıyor "Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
CHP’li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti
ABD: Çin’e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız

22:01 İşte Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin detayları İşte Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
21:01 “Ramazan tebriki“ krizinin diğer aktörüydü Vestel CEO’su görevinden ayrılıyor "Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
20:34 CHP’li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti
19:51 ABD: Çin’e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
10:09 Teşkilat dizisinden Survivor’a Güzel oyuncuya aşkını ilan etti Teşkilat dizisinden Survivor'a! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti
10:08 Görüntüsü olay Şeyma Subaşı, Miami’de denize üstsüz girdi Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi
10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:36 Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
09:32 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 23:13:32. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Koşuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement