Iğdır haber... Iğdır'da Tasua Gecesi merasimine binler akın etti - Son Dakika
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Iğdır haber... Iğdır'da Tasua Gecesi merasimine binler akın etti

09.08.2022 00:59
Iğdır haber... Iğdır'da Tasua Gecesi merasimine binler akın etti

Iğdır gelişmesine göre Iğdır'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde bir araya gelen binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı.

Iğdır'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde bir araya gelen binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin üzerinde 1383 yıl geçti. Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da, anma programı düzenleniyor. Iğdır'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Muharrem ayının 9. Gecesi olan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için belediye meydanında bir araya geldi. Sabah saatlerinde kentin farklı yerlerinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programda, il merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra belediye meydanı olarak bilinen Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü. Binlerce kişi, sinezenler eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı. Meydanda kurulan platformda meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi, dualar edildi. Kerbela olayını anlatıldığı tiyatro sırasında katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın gün boyu Aşura Günü programı ile devam edecektir. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Hz Muhammed, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır haber... Iğdır'da Tasua Gecesi merasimine binler akın etti - Son Dakika

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