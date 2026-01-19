Iğdır Valisi Taşolar Görevine Başladı: "Iğdır'ın Potansiyelini Daha da Geliştirmek İçin Var Gücümüzle Çalışacağız" - Son Dakika
Yerel

Iğdır Valisi Taşolar Görevine Başladı: "Iğdır'ın Potansiyelini Daha da Geliştirmek İçin Var Gücümüzle Çalışacağız"

19.01.2026 14:13  Güncelleme: 15:25
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Iğdır Valiliğine atanan Vali M. Fırat Taşolar, düzenlenen törenle görevine başladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Iğdır Valiliği'ne atanan M. Fırat Taşolar, düzenlenen törenle görevine başladı.

Vali Taşolar, Valilik bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama programına protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehit ve gazi aileleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokolle selamlaşmasının ardından makamına geçen Vali Taşolar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Iğdır'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taşolar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu güzel şehre hizmet etmekle görevlendirildik. Bizim anlayışımız, millete efendi olmak değil, millete hizmetkar olmaktır.

Devlet hizmeti bir bayrak yarışıdır. Bizler de bugün büyük bir emaneti devralıyoruz. Iğdır; tarihinden kültürüne, ticaretinden turizmine kadar çok büyük bir potansiyele sahip, zarafetin ve güzelliklerin şehridir. İnşallah bu potansiyeli daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

Vali Taşolar, Iğdır'ın tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyeline dikkati çekerek, kentin ticaret ve turizm alanlarında önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

