İhlas Vakfı Yurdu\'nda İncelemelerde Bulunan Başkan Palancıoğlu, Çalışmaların Son Aşamada Olduğunu Belirtti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımında sona doğru gelinen İhlas Vakfı Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'ne yaptırılan İhlas Vakfı Yurdu'nun yapımında sona doğru yaklaşıldı. 144 öğrenci kapasiteli yurdu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı. Yurdun bütün katlarını gezerek öğrencilerin kalacakları odaları ve sosyal alanları inceleyen Palancıoğlu, yurdun lokasyonunun çok güzel olduğunu kaydetti.

Başkan Palancıoğlu, "Burada güzel bir çalışma son aşamaya gelmiş. Öğrencilerimizin bir kısmı burada kalacaklar. Çok güzel bir lokasyonda hazır hale gelmiş durumda. Tefrişi ile birlikte burada öğrencilerimizin bir kısmı kalacak. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Herkes öğrenci olmuştur. Üniversitede öğrenci olmak, yatacak yer bulmak, ders çalışacak bir kütüphane bulmak, sıcak bir ortam bulmak çok önemli. Hayırseverlerimiz burada güzel bir hayra imza atmışlar. Allah tamamını erdirsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada kalacak öğrencilerimizde başarılı olurlar ve ülkemizin geleceğine faydalı olacak hizmetler yaparlar" diye konuştu. - KAYSERİ