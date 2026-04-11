İhsaniye\'de Polis Haftası Kutlandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Tören Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Törenin devamında Kaymakam Koray Yanıktepe ziyaret edilerek kendisine çiçek takdim edildi. Emniyet teşkilatı mensupları Polis Haftası'nın önemine vurgu yaparak, toplumun huzur ve güvenliği için görev yapan tüm polislerin haftasını kutladı.

Karakolda çeşitli etkinlikler oldu

Program ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan yemek programının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR