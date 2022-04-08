İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden - Son Dakika
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İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden

08.04.2022 13:40
İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı.

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı. Gıda yardımlarını Ramazan ayında artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin Ramazan'ı daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bu ayda Kocasinan Belediyesi olarak, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma aklımıza geliyor. Manevi iklimin doyasıya yaşandığı mübarek bir ay olan bu ayda, hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşayarak, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış adeta zirve yapar. Gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının feyz ve bereketini hep beraber yaşamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Özelikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bunu yaparken vatandaşlarımızı rencide etmeden sıkıntılarını paylaşmak önceliğimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, şehrimiz, ülkemiz, tüm İslam alemi ile insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden
İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden
İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden - Son Dakika


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