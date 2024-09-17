İki Uçak Tehlikeli Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İki Uçak Tehlikeli Yaklaştı

İki Uçak Tehlikeli Yaklaştı

THY ve SunExpress uçakları Makedonya hava sahasında TCAS uyarısıyla tehlikeli bir yakınlaşma yaşadı.

17.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları'nın (THY) Madrid- İstanbul ve SunExpress'in Dalaman Londra Gatwick seferini yapan uçağı Kuzey Makedonya Hava Sahasında tehlikeli bir şekilde birbirine yaklaştı. Trafik Çarpışma Önleme Sistemi (TCAS) uyarısı sonrasında uçaklar kaçınma manevrası yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 Eylül tarihinde Makedonya Hava Sahası'nda meydana gelen olayda, THY'ye ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı tehlikeli bir yakınlaşma içine girdi. 36 bin feet irtifada gerçekleştirilen uçuşta Üsküp semalarında TCAS uyarı verdi. Sistem Boeing'e tırmanma bilgisi verdi. Karşı taraftan gelen THY uçağının kokpitindeki TCAS da pilotlara alçalma talimatı verdi. Pilotlar 34 bin feet irtifaya alçaldı. Pilotların, TCAS uyarılarına uygun şekilde manevra yapmasının ardından her iki uçak da sorunsuz şekilde uçuşlarına devam etti. Olayla ilgili Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından "ciddi" statüsünde bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Londra Gatwick, Sunexpress, Makedonya, Havacılık, istanbul, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Madrid, Ulaşım, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki Uçak Tehlikeli Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: İki Uçak Tehlikeli Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement