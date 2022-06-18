İkinci Yarı Maratonu'na kayıtlar sürüyor - Son Dakika
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İkinci Yarı Maratonu'na kayıtlar sürüyor

18.06.2022 13:31
İkinci Yarı Maratonu'na kayıtlar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri çerçevesinde spor projeleri arasında yer alan ve kentte geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen yarı maratonu bu yıl yeniden büyük bir katılım ve coşkuyla yapılacak. Gerçekleşecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, farklı uzunluklardaki parkurlarda katılımcılara, unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ederken, maraton 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Ayrıca parkur üzerinde birçok noktada eğlence noktaları yer alacak. Spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla Büyükşehir Spor A.Ş. kentte maratonun da gelenekselleşmesi için, sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik etmeyi planlıyor. Kayseri Yarı Maratonu, her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen 'Kültepe' temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'na, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporsever katılmıştı. Yarı Maraton'da, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Gaziantep ve Mardin gibi ülkenin dört bir yanından elit sporcular da yer almıştı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na kayıtlar https://www.kayseriyarimaratonu.com adresli web sitesi üzerinden yapılırken, erken kayıt avantajlarından yararlanmak için maraton hakkında geniş bilgi de sitede yer alıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkinci Yarı Maratonu'na kayıtlar sürüyor - Son Dakika

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