İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

01.06.2022 14:29
İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı öncesi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyelerini ziyaret eden milli boksör Elif Güneri ile antrenörü Baykan Arslan'a hediye takdimi yapılarak çalışmalarında başarılar dilenildi.

Hediye takdiminin ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen KÖYDES ödeneklerinin Karabük'e tahsil edildiğini belirtti.

Merkez ve ilçelere dağıtılan ödenekler hakkında bilgi veren Sözen, "Karabük merkez ilçesine 5 milyon 269 bin TL, Safranbolu ilçesine 6 milyon 558 bin TL, Yenice ilçesine 4 milyon 181 bin TL, Eskipazar ilçesine 4 milyon 378 bin TL, Eflani ilçesine 5 milyon 718 bin TL, Ovacık ilçesine 3 milyon 932 bin TL olmak üzere toplam 30 milyon 036 bin TL ödenek ayrıldı" dedi.

Bu ödeneklerin 15 Milyon 75 bin TL'sini yol projelerine, 4 milyon 979 bin TL'sini içme sularına, 8 milyon 869 bin TL' sini akaryakıt, yedek parça ve boru alımları için ayırdıklarını ifade eden Sözen, "Merkez ilçemize 3.5 kilometre asfalt ve 3 adet içme suyu projesi, Safranbolu ilçesine 5 kilometre asfalt ve 3 adet içme suyu projesi, Yenice ilçesine 2 kilometre asfalt, 6 adet içme suyu projesi, Eskipazar ilçesine 2.5 kilometre asfalt ve 4 adet içme suyu projesi, Ovacık ilçemize 5.1 kilometre asfalt projesi, Eflani ilçesine ise 4.7 kilometre asfalt ve 4 adet içme suyu projesi olmak üzere gerçekleşti. Bununla beraber toplamda 14 adet yol projesi ve 20 içme suyu projesi olmak üzere toplamda köydeş ödenekleri ile bu yıl başlangıç olarak 34 adet projemizi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Sözen, tüm imkanları seferber ederek geçen yılın programları altına düşmemeyi hedeflediklerini söyledi. - KARABÜK

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
SpaceX'in Mars yolculuğuna bir darbe daha! SpaceX'in Mars yolculuğuna bir darbe daha! Ankara Kent Konseyi'nden Avrupa'da Bir İlk: Çevre ve İklim Meclisi Olağan Genel Kurulu Toplanıyor Ankara Kent Konseyi'nden Avrupa'da Bir İlk: Çevre ve İklim Meclisi Olağan Genel Kurulu Toplanıyor
Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Ahmet Sözen, Karabük, Haziran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:44:22. #1.11#
SON DAKİKA: İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement