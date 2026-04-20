İlayda Zorlu'ya Destek Eylemi

20.04.2026 14:07
Hopa'da İlayda Zorlu'nun intiharına karşı yapılan eylemlerde gözaltına alınanlar serbest bırakılsın.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Halkevleri üyeleri, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin değişik illerde yapılan protestolarda gözaltına alınan 79 kişinin serbest bırakılmasını istedi. Yapılan açıklamada, "İlayda'nın ailesi polis tarafından aranarak 'kızınız eylemlere katılıyor, terör örgütü üyesi oldu' denilerek hedef gösterilmiş; bu süreçte İlayda, hem devletin baskısına hem de ailesinin maruz bıraktığı şiddet ve mobbinge açık hale getirilmiştir. Polis ve aile şiddetinin iç içe geçtiği bu sarmal, İlayda'yı intihara sürüklemiştir" denildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Halkevleri üyeleri ve yurttaşlar, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu'nun yaşamını yitirmesine tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşte, Zorlu'nun maruz kaldığı baskı ve şiddete dikkat çekilirken, basın açıklamasında sorumluların hesap vermesi istendi. Yürüyüş boyunca "hak, hukuk, adalet" ve "kadınlara özgürlük" talepleri öne çıkarken, eyleme katılanlar yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"İlayda için yapılan eylemlerde göz altına alınanlar serbest bırakılmalı"

Halkevleri üyeleri tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi.

"İlayda Zorlu, 18 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Üniversiteli yoksulluğuna karşı, geleceksizliğe ve güvencesizliğe karşı, kadına yönelik şiddete karşı mücadele ediyordu. İlayda'nın ailesi polis tarafından aranarak 'kızınız eylemlere katılıyor, terör örgütü üyesi oldu' denilerek hedef gösterilmiş; bu süreçte İlayda, hem devletin baskısına hem de ailesinin maruz bıraktığı şiddet ve mobbinge açık hale getirilmiştir. Polis ve aile şiddetinin iç içe geçtiği bu sarmal, İlayda'yı intihara sürüklemiştir."

Baharın bir dalı daha devlet ve aile şiddetiyle koparılmış, İlayda hayattan alınmıştır. Sorumlusu erkek egemen devlet şiddetidir. Sorumlusu, İlayda hakkında yalan beyan veren polistir, emri veren amirdir. Sorumlusu, şiddet gördüğü kişilerdir. Devlet eliyle bir kadın daha katledilmiştir. Bugün İlayda'yı karanlığa itenler, dün Gülistan Doku'nun katilini tüm güçleriyle koruyanlardır. Çürümüş düzeniniz kadına düşman, çocuğa düşmandır.

Dün İlayda için memleketin birçok yerinde eylemdeydik. Bu eylemlerde 79 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Bugün güvenceli ve insanca yaşam için; hak, hukuk ve adalet için; kadınlara eşitlik ve özgürlük için mücadele etmek insanlık onuruna sahip çıkmaktır. İlayda Zorlu, insanlık onuruna sahip çıktığı için ölüme sürüklenmiştir. Unutmayacağız."

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
