İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Sivas'ta yapılan Okul Sporları Taekwondo Şampiyonasından başarıyla dönen öğrencileri kabul etti.

Yıldız Erkekler Yarışmalarında 61 kilogramda Türkiye birincisi olan Alper Tuncay, Yıldız Kızlar Yarışmalarında 55 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Afrasu Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Mahmut Demir, öğrencileri başarı belgesi ile taltif etti ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Türkiye birincisi olan Alper Tuncay'a Milli Takımda da başarılar dileyen Mahmut Demir, ülkemize güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi. - BİLECİK