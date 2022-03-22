İlçelerin sorunları görüşüldü - Son Dakika
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İlçelerin sorunları görüşüldü

22.03.2022 11:09
İlçelerin sorunları görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçelerde ki sorun ve sıkıntıların görüşülmesi kapsamında Kaymakamlar ve kaymakam refikleri ile toplantıda bir araya gelerek, ilçelerin sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçelerde ki sorun ve sıkıntıların görüşülmesi kapsamında Kaymakamlar ve kaymakam refikleri ile toplantıda bir araya gelerek, ilçelerin sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

Düzce'de ilçelerde ki sorun ve sıkıntılarını sürekli takip ederek, çözüme ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Vali Cevdet Atay, ilçe kaymakamları ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve ilçelerde sunulan kamu hizmetleri ile ilgili ilk ağızdan bilgi aldı. - DÜZCE

İlçelerin sorunları görüşüldü

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Cevdet Atay, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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