İletişim Başkanı Altun\'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova Çınarcık merkezli meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz."