İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'daki saldırıları şiddetle lanetledi

İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'daki saldırıları şiddetle lanetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırıları şiddetle lanetledi. Duran, saldırıların can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını belirterek tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Duran: " Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?