İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'daki saldırıları şiddetle lanetledi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'daki saldırıları şiddetle lanetledi

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İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırıları şiddetle lanetledi. Duran, saldırıların can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını belirterek tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran: " Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum."

Kaynak: İHA
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