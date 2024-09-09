2024-25 Eğitim Öğretim Yılı Başladı - Son Dakika
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2024-25 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

İlk ders zilini protokol çaldı 2024-25 eğitim öğretim yılı bugün başladı.

09.09.2024 21:28
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İlk ders zilini protokol çaldı

BURSA - 2024-25 eğitim öğretim yılı bugün başladı. İnegöl'de anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyinde 72 bin öğrenci ders başı yaparken, ilk ders zilini Vehbi Koç İlkokulunda düzenlenen programda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban çaldı.

Türkiye'de 2024-25 eğitim öğretim yılı bugün tüm kademelerde başladı. İnegöl'de de 72 bin öğrenci okul heyecanı yaşarken, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ders günü için Vehbi Koç İlkokulunda mini bir tören yapıldı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ile Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, törende öğrencilere başarılar dileyip ilk ders zilini çaldılar.

İlk ders Çanakkale'den Gazze'ye

Ders öncesi okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "2024-25 eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Eğitim öğretim yılını açarken, Ovacık'tan gelen üzücü haberle buruk bir başlangıç yaşıyoruz. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün tevafuk oldu, ilk derse de Çanakkale'den Gazze'ye konusuyla başlıyoruz. Umut ediyoruz ki kardeşliğin, sevginin, dostluğun, bütün güzel duyguların hakim olduğu bir dünyaya sahip oluruz" dedi.

Tek amacımız topluma faydalı olmaya çalışmak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise "Öğrencilerimiz okulunu özledi, bizler de onları çok özledik. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bir amacımız var hayatta; insan olabilmeyi başarmak ve topluma, ailemize, çevremize faydalı olmaya çalışmak. Hep birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Öğretmen ve idarecilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Okullar şenlendi

Kaymakam Eren Arslan da "Uzun bir yaz tatilinden sonra okullarımız şenlenmeye ve her tarafta öğrencilerin mutluluğuyla biz de mutlu olmaya başladık. İnşallah yeni başlayan eğitim öğretim dönemimizin öncelikle sağlıklı, huzurlu ve başarılı olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri ilk derz zilini çaldı. Öğrenciler öğretmenleriyle beraber sınıflarının yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

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