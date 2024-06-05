İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların taleplerini dikkate alıyor - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların taleplerini dikkate alıyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini ve çözüme kavuşturduklarını söyledi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Kurnaz, ortak akılla doğru işleri yapmak için çalıştıklarını belirtti.

05.06.2024 17:19
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlardan gelen her talebi dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle ile sokakları gezerek, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kurnaz, her zaman sahada olduklarını belirterek, ilçenin yönetiminde ortak akılla doğru işleri yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ziyaretinde, vatandaşlardan gelen talepleri zaman kaybetmeden çözüme kavuşturduklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'ın her mahallesine ulaşmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz ve çözüme kavuşturuyoruz. Mahallelerimizde belediyemiz tarafından yürütülen çalışmaların da takibini de yapıyoruz. Hemşerilerimizden gelen her talebi mutlaka notlarımıza alıyoruz ve değerlendirmelerimizi bu yönde yapıyoruz. Hemşerilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Göreve geldikten sonra ekiplerimizle ve tüm gücümüzle hizmet ulaşmayan hiçbir mahallemizin kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle tüm mahallelerimizde belediye olarak önemli çalışmalara imza atacağız. İlkadım ilçemizin her bir sokağı için yılmadan, yorulmadan çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların taleplerini dikkate alıyor - Son Dakika

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