Lüks Harcamalara Vergi Denetimi

22.03.2026 12:11
Hazine, lüks harcama yapan ama gelir bildirmeyen mükelleflere tebligat gönderiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), şirket ortağı olan, yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak buna uygun gelir bildirmeyen mükelleflere tebligatta bulunacak.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, VDK, yüksek gelir grubundaki mükelleflere ilişkin gözetim ve uyum programını sürdürüyor.

Bu kapsamda, büyük ölçekli şirketlere ortak olan, 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirilen gelir harcamasıyla uyumsuz olan mükelleflere, tebligatta bulunarak onları görüşmeye çağıracak.

VDK Risk Analiz Merkezince bu çerçevede belirlenen mükellef sayısı, 16 bin 300 oldu.

Programın ilk aşamasında, büyük ölçekli anonim ve limited şirket ortağı olup şirketleri kar dağıtmamasına karşın lüks yaşam sürdüren, yaşam standardı ile gelir düzeyi birbiriyle örtüşmeyen, gelir vergisi beyanında bulunmayan veya beyanda bulunsa bile beyan ettiği gelir ile harcamalarında uyumsuzluk olan mükelleflere, odaklanıldı. Tespit edilen kişiler, mükellefiyet görevleri açısından uyarılacak.

Gözetim programının bir diğer ayağında da herhangi bir şirket ortaklığı olmayan, buna karşın lüks araç, gayrimenkul, lüks saat, takı, çanta, lüks tatil, kombine maç bileti, loca, yüksek fiyatlı konserler, tekne, yat, kotra ile diğer lüks tüketim mallarının müşterileri arasında bulunan kişiler radara girdi. Analizlere göre, gelir düzeyi bu tüketimin kaynağını açıklayamayacak durumda olan mükellefler, vergisel yükümlülüklere karşı bilgilendirilecek.

Uyumsuz mükellefler incelemeye sevk ediliyor

VDK, 2025 yılında başlattığı ilk Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı ile büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefi mercek altına almış, gözetim kapsamındaki mükellefler 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu.

Gözetim çalışması ve mükellef görüşmeleri sonunda, riskli bulunup bir eylemde bulunmayan mükelleflerin, incelemeleri de devam ediyor.

"Vergi adaleti açısından önem taşıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz metotları kullanılarak genişletildiğini belirterek "Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespiti ve gözetimi, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlıyor. Tüm mükelleflerimizi, yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

12:25
İstanbul Fatih’te bina çöktü Ekipler bölgeye sevk ediliyor
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk ediliyor
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
SON DAKİKA: Lüks Harcamalara Vergi Denetimi
