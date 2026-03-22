İstanbul Üsküdar'daki bir okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir öğretmenin sınıf içinde sergilediği davranışlar, farkındalık etkinliği kapsamında çekildiği iddiasına rağmen eleştiri konusu oldu.
İddiaya göre olay, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında yaşandı. Etkinlik çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler, "farklı çoraplar" giyerek toplumsal farkındalık mesajı vermeyi amaçladı. Etkinliklerle öğrencilere "her birimizin farklı ama uyumlu ve güzel bir bütün oluşturduğu" vurgulanmak istendi.
Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir öğretmenin, öğretmen masasının üzerinden farklı çoraplar giydiği ayaklarını öğrencilere doğru uzatıp salladığı anlar tepki çekti.
Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, öğretmenin sınıf içindeki tavrını eleştirdi. Farkındalık amacıyla yapılan bir etkinliğin bu şekilde sunulmasının doğru bulunmadığını belirten yorumlar öne çıktı. Eğitimcilerin sınıf ortamındaki tutumlarının daha özenli olması gerektiği yönünde görüşler paylaşıldı.
Öte yandan bazı kullanıcılar, etkinliğin amacının doğru olduğunu ancak uygulama biçiminin tartışma yarattığını ifade etti.
Son Dakika › Eğitim › Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?