Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da bir okulda öğretmenin, sınıf içinde farklı çoraplar giydiği ayaklarını öğrencilere doğru uzatarak çektiği video tepki çekti. Görüntülerin "Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla çekildiği öne sürülse de kullanıcılar etkinliğin sunum şeklinin doğru olmadığını söyleyerek eleştirdi.

İstanbul Üsküdar'daki bir okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir öğretmenin sınıf içinde sergilediği davranışlar, farkındalık etkinliği kapsamında çekildiği iddiasına rağmen eleştiri konusu oldu.

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ TARTIŞMA YARATTI

İddiaya göre olay, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında yaşandı. Etkinlik çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler, "farklı çoraplar" giyerek toplumsal farkındalık mesajı vermeyi amaçladı. Etkinliklerle öğrencilere "her birimizin farklı ama uyumlu ve güzel bir bütün oluşturduğu" vurgulanmak istendi.

AYAKLARINI ÖĞRENCİLERE DOĞRU UZATTI

Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir öğretmenin, öğretmen masasının üzerinden farklı çoraplar giydiği ayaklarını öğrencilere doğru uzatıp salladığı anlar tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, öğretmenin sınıf içindeki tavrını eleştirdi. Farkındalık amacıyla yapılan bir etkinliğin bu şekilde sunulmasının doğru bulunmadığını belirten yorumlar öne çıktı. Eğitimcilerin sınıf ortamındaki tutumlarının daha özenli olması gerektiği yönünde görüşler paylaşıldı.

Öte yandan bazı kullanıcılar, etkinliğin amacının doğru olduğunu ancak uygulama biçiminin tartışma yarattığını ifade etti.

Sosyal Medya, Toplum, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:58
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
11:55
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 13:46:07.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.