Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi - Son Dakika
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
22.03.2026 14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a karşı yürütülen savaşta diğer ülkelerin de sürece dahil olması gerektiğini belirterek "Artık diğer ülke liderlerinin de katıldığını görmenin zamanı geldi, bazıları bu yönde adım atmaya başladı" dedi. Bu açıklama, Orta Doğu'da zaten yükselen gerilimin daha geniş bir uluslararası çatışmaya dönüşebileceği endişelerini artırırken, savaşın bölgesel sınırları aşarak çok uluslu bir cepheye evrilebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a karşı yürütülen savaşta uluslararası katılımı artırmaya yönelik açıklamaları, Orta Doğu'daki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşebileceği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Netanyahu'nun "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de katıldığını görmenin zamanı geldi" sözleri, mevcut savaşın bölgesel sınırları aşabileceğine işaret etti.

SAVAŞ BÖLGESEL SINIRLARI AŞMA NOKTASINDA

İsrail ve ABD'nin Şubat ayı sonunda başlattığı İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlar, kısa sürede çok cepheli bir krize dönüştü. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları ve ABD-İngiltere üslerini hedef alması, çatışmanın yalnızca iki ülke arasında kalmadığını ortaya koydu.

İsrail ordusu ise Tahran başta olmak üzere İran'daki askeri ve nükleer hedeflere yönelik saldırılarını sürdürürken, Lübnan'da Hizbullah noktaları da hedef alındı.

Bu tablo, Netanyahu'nun uluslararası destek çağrısını daha da kritik hale getiriyor.

ULUSLARARASI KOALİSYON SİNYALLERİ GÜÇLENİYOR

Netanyahu'nun açıklamaları, sahada zaten oluşmaya başlayan çok uluslu destekle örtüşüyor. Son günlerde aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'nın da bulunduğu 20'den fazla ülke, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamlelerine karşı ortak tutum sergilemeye başladı.

Bazı ülkeler doğrudan savaşa girmekte temkinli davransa da, enerji güvenliği ve deniz ticaretinin korunması gerekçesiyle askeri veya lojistik katkı seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Öte yandan, birçok NATO ülkesi "bu bizim savaşımız değil" diyerek doğrudan askeri müdahaleden kaçınma eğilimi gösteriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ VE KÜRESEL ETKİ

Çatışmanın en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı oldu. İran'ın bu stratejik geçiş hattını kısıtlaması, küresel petrol arzını doğrudan etkileyerek enerji krizine yol açtı. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu hattaki gerilim, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da diğer ülkelere "bu geçişi siz koruyun" çağrısı yapması, savaşın yükünün paylaşılması tartışmalarını alevlendirdi.

NETANYAHU'NUN STRATEJİSİ TARTIŞMA KONUSU

Uzmanlar, Netanyahu'nun uluslararası katılım çağrısının iki temel hedefi olduğunu değerlendiriyor: askeri yükü paylaşmak ve İran üzerindeki baskıyı küresel bir cepheye dönüştürmek.

Ancak bazı diplomatik çevreler, bu yaklaşımın savaşı genişletme riski taşıdığı uyarısında bulunuyor. Nitekim Umman Dışişleri Bakanı'nın, İsrail'in ABD'yi savaşa sürüklediği yönündeki açıklamaları da uluslararası alandaki tartışmayı derinleştirdi.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ ARTIYOR

Netanyahu'nun "bazı ülkeler bu yönde hareket etmeye başladı" ifadesi, halihazırda şekillenmekte olan çok uluslu bir askeri blok ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, İran'ın misilleme tehditleriyle birleştiğinde, çatışmanın Orta Doğu geneline yayılma riskini ciddi şekilde artırıyor.

Uzmanlara göre, mevcut tablo "kontrollü savaş" sınırlarını aşarak küresel güçlerin doğrudan karşı karşıya gelebileceği bir senaryoya doğru ilerliyor.

Son Dakika Dünya Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Manchester United’a büyük şok Manchester United'a büyük şok
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
İngiltere’de korkutan salgın Uzmanlar “süper bulaşma“ diyerek uyardı İngiltere'de korkutan salgın! Uzmanlar "süper bulaşma" diyerek uyardı

14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
13:57
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
SON DAKİKA: Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi - Son Dakika
