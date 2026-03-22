İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
22.03.2026 12:25
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Fatih'te Ramazan Bayramı'nın son günü 3 katlı bitişik nizam iki bina çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül çökmenin doğal gaz patlaması kaynaklı olduğunu açıklarken, enkaz altında kalan 9 kişiden 7'sinin yaralı olarak kurtarıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi'nde Ebe Sokak'ta bulunan 3 katlı bitişik nizam iki bina Ramazan Bayramı'nın son günü doğal gaz patlaması kaynaklı çöktü. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

VALİ GÜL: ENKAZDAKİ 9 KİŞİDEN 7'Sİ KURTARILDI

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; binanın enkazı altında kalan 9 kişiden 7'sinin yaralı olarak çıkarıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti. Vali Gül yaralıların durumlarının da iyi olduğunu aktardı.

VALİLİK: PATLAMA SONUCU ÇÖKTÜ

"İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada çökmenin doğal gaz patlamasından kaynaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Olay yerinden gelen görüntüler şöyle:

Ayrıntılar geliyor...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    eko hani 5 yılda halledecekti Bana oy verin ben hallederim demişti Belli Halletmiş ama uçağın arka kısmında 78 101 Yanıtla
    n922wcgpzc n922wcgpzc:
    bu bina eko zamanında mı yapılmış acaba trişka 88 50
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    ondan öncekiler niye yapmamışlar. konuşarak daha çok batıyorsunuz 41 22
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Bunları görünce Rahmetli İlber Ortaylı aklıma geldi; cahile birşey anlatabilirsin lakin yarı cahile anlatamazsın çünkü onlar herşeyi bilir diyordu. Allah rahmet eylesin.bunlara hehe diyeceksin 35 1
    murat yeniay murat yeniay:
    ondan öncekiler ne yapmış utanmazlar 15 14
    Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    ulan seyfo makarnayı fazla kaçırmışssın yine 2 0
    ünal yalçın ünal yalçın:
    24 senede hallefemeyen 5 senede mi halledecek... İşiniz gücünüz boş laf. 0 0
    Taner Avcı Taner Avcı:
    bundan öncekiler yapmadığı için eko sizi kandırdı ben yapacağım diye .haala öncekiler öncekiler......ama olsun öğrencilere süt dağıttı bundan daha büyük icraatmı var değilmi.süt herşeyden önemli. 0 0
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    deprem olmadan yıkılan bina Allah gostermesın depremi hayal edemiyorum. ceza ve vergi ödemekden insanlar evini boyatamıyoki bırak kolon kesılmesini 47 5 Yanıtla
  • Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    ya bırakın şimdi ekoyu apoyu . istanbul çürük durduk yere çöken binalar var. bi deprem olsa siz düşünün? herkes başının çaresine bakıp yerinde dönüşümü bi şekilde yapmalı. 47 1 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    ne kadar vicdansız yorumlar Allah kimsenin başına vermesin insanlar evsiz belki vefat etti bu yorum yapanlar herkesin başına gelebilir yaralılara acil şifalar diliyorum 4 1 Yanıtla
  • 7qyh8kv5jn 7qyh8kv5jn:
    oha 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
