İstanbul Fatih\'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi'nde Ebe Sokak'ta bulunan 3 katlı bitişik nizam iki bina Ramazan Bayramı'nın son günü doğal gaz patlaması kaynaklı çöktü. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

VALİ GÜL: ENKAZDAKİ 9 KİŞİDEN 7'Sİ KURTARILDI

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; binanın enkazı altında kalan 9 kişiden 7'sinin yaralı olarak çıkarıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti. Vali Gül yaralıların durumlarının da iyi olduğunu aktardı.

VALİLİK: PATLAMA SONUCU ÇÖKTÜ

"İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada çökmenin doğal gaz patlamasından kaynaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Olay yerinden gelen görüntüler şöyle:

Ayrıntılar geliyor...