Başkan Kurnaz: "İlkadım için var gücümüzle çalışıyoruz"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin gelişimi ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirterek, "İlkadım için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Kapanış Toplantısı, Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, haziran ayı açılış oturumunda komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Kurnaz, ilçenin yönetiminde ortak akıl ve iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Yaz dönemi boyunca meclis çalışmalarının devam edeceğini belirten Kurnaz, alınan kararlar doğrultusunda hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını artıracağını kaydeden Kurnaz, temizlik, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüklerinin yoğun bir çalışma programı yürüteceğini dile getirdi.

İlçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının süreceğini belirten Kurnaz, park ve yeşil alanlarda çim biçme, oyun gruplarının bakım ve onarımı ile ağaç budama faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. Temizlik hizmetleri kapsamında ise sokak yıkama ve genel temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talep ve önerileri de değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kurnaz, sorunların çözümü için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Kurnaz, Haziran Ayı Kapanış Toplantısı'nda alınan kararların İlkadım'a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - SAMSUN