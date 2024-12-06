İlkadım Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

İlkadım Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede temizlik çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdüğünü belirtti. Ekipler, sağlıklı bir çevre hedefiyle sokaklarda temizlik faaliyetlerine yoğun mesai harcıyor.

06.12.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede temizlik çalışmalarının aksatılmadan yapıldığını belirterek, "Tüm ekip ve ekipmanlarımızla, temiz ve sürdürülebilir çevre hedefimiz doğrultusunda temizlik hizmetlerimiz, düzenli bir şekilde devam edecek" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ekipler, cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcıyor. İlçedeki temizlik faaliyetlerinin, belediyenin kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde süpürme faaliyetlerinin yanı sıra sokak yıkama ve çöp toplama hizmetlerinin de sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Günlük 500 binden fazla bir nüfusa çıkan ilçemizde temizlik işlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Belediyemizin kendi imkanları ile sorumluluk alanlarımızda sürdürdüğümüz çalışmalarda, ekiplerimiz temiz ve sağlıklı bir çevre için mesai mefhumu gözetmeksizin emek harcıyorlar. Yaşanabilir ve temiz bir İlkadım için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin daha temiz ve bu temizliğin sürekli olması için belediyemiz bünyesine aldığımız süpürme araçlarımız, çöp toplama kamyonlarımız ve vinçli çöp kamyonlarımız faaliyetlerine başladılar. Kalan araçlarımız da bu ay içerisinde tamamlanacak ve hizmete başlayacaklar. Çöp konteynerlerimizin de vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etki etmemesi amacıyla bakım, onarım veya değişimlerini de yapıyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla, temiz ve sürdürülebilir çevre hedefimiz doğrultusunda temizlik hizmetlerimiz, düzenli bir şekilde devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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