İlkadım Belediyesi Yeni Döneme Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlkadım Belediyesi Yeni Döneme Hazır

İlkadım Belediyesi Yeni Döneme Hazır

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönemde idari kadroların yenilendiğini ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti. Haziran ayı meclis toplantısında ise belediye meclis üyesi İbrahim Güven'in başkan yardımcısı olarak atanması oy birliğiyle kabul edildi.

03.06.2024 17:34  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yeni dönem ile birlikte idari kadrolarımızda yenilenmeye gittik. Durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. 9 gündem maddesinden oluşan belediye meclis toplantısına ek gündem olarak gelen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Güven'in Başkan Yardımcısı olarak atanması, oy birliği ile kabul edildi. İhtisas komisyonları üye seçiminin karar bağlandığı meclis toplantısında 6 gündem maddesinden 3'ü imar, diğer 3 gündem maddesi plan bütçe komisyonuna sevk edildi. Diğer 2 gündem maddesi ise oy birliği ile karara bağlandı.

"Yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler yapacağız"

Görev dağılımlarına ilişkin açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yeni dönem ile birlikte idari kadrolarımızda yenilenmeye gittik. İnşallah 5 yıllık süreçte başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, daire müdürlerimiz ve tüm personellerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde İlkadım ilçemize ve İlkadımlı hemşerilerimiz için çalışmaya, yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler ortaya koymaya devam edeceğiz. Durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemin ve görev dağılımlarının tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlkadım'da yeni dönem başladı

Geçen günlerde Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın yayımladığı genelge sonrası 4 yeni başkan yardımcısı görevlerine başlarken, başkan yardımcılarının görev dağılımları da belli oldu. Cemal Kulein, Mustafa Karaduman, Semih Okuyucu ve Alaaddin Er'den sonra Muharrem Soylu ile birlikte başkan yardımcılığına gelen isim İbrahim Güven oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, İbrahim Güven, İhsan Kurnaz, İlkadım, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi Yeni Döneme Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi Yeni Döneme Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement