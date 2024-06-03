İlkadım Belediyesi Yeni Döneme Hazır

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yeni dönem ile birlikte idari kadrolarımızda yenilenmeye gittik. Durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. 9 gündem maddesinden oluşan belediye meclis toplantısına ek gündem olarak gelen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Güven'in Başkan Yardımcısı olarak atanması, oy birliği ile kabul edildi. İhtisas komisyonları üye seçiminin karar bağlandığı meclis toplantısında 6 gündem maddesinden 3'ü imar, diğer 3 gündem maddesi plan bütçe komisyonuna sevk edildi. Diğer 2 gündem maddesi ise oy birliği ile karara bağlandı.

"Yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler yapacağız"

Görev dağılımlarına ilişkin açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yeni dönem ile birlikte idari kadrolarımızda yenilenmeye gittik. İnşallah 5 yıllık süreçte başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, daire müdürlerimiz ve tüm personellerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde İlkadım ilçemize ve İlkadımlı hemşerilerimiz için çalışmaya, yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler ortaya koymaya devam edeceğiz. Durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemin ve görev dağılımlarının tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlkadım'da yeni dönem başladı

Geçen günlerde Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın yayımladığı genelge sonrası 4 yeni başkan yardımcısı görevlerine başlarken, başkan yardımcılarının görev dağılımları da belli oldu. Cemal Kulein, Mustafa Karaduman, Semih Okuyucu ve Alaaddin Er'den sonra Muharrem Soylu ile birlikte başkan yardımcılığına gelen isim İbrahim Güven oldu. - SAMSUN